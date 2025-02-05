Advertisement

لبنان

عصابة تروّج المخدرات في المتن وجبيل... والأمن يوقف "الرأس المدبّر" (صورة)

Lebanon 24
05-02-2025 | 12:06
A-
A+
Doc-P-1316289-638743798567337788.jpg
Doc-P-1316289-638743798567337788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:

في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي ضمن إطار الخطّة الأمنية التي وضعتها لملاحقة المتورطين بعمليّات تجارة وترويج المواد المخدّرة وتوقيفهم على جميع الأراضي اللّبنانية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة حول أفراد عصابة يقومون بتوزيع المخدّرات على المروجين في منطقتي المتن وجبيل.
Advertisement

نتيجة التحريات الاستقصاءات المكثّفة، تم التوصل الى تحديد هويّة الرأس المدبّر، ويدعى:

س. س. (مواليد عام 1997، لبناني)، توجد بحقّه ملاحقات قضائية عدّة.

على الأثر، تم العمل على توقيفه في عمشيت – جبيل وأحد العاملين لديه، ويُدعى:

ع. ب. (مواليد عام 2001، سوري)

وبتفتيش مكان إقامة الأخير في عمشيت، عُثِرَ على /22/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادّة باز الكوكايين، وعملة مزيّفة من فئة /100/ دولار أميركي ومسدس حربي، كما تم ضبط /3/ سيارات تُستخدم في عمليات ترويج المخدّرات.

وقد اعترف الموقوفان بما نُسِبَ إليهما، وتبيّن أنّ (س. س.) يقوم بترويج المخدّرات وتزويد المروجين بها، وبسيارات لاستعمالها في عمليّات التّرويج، إضافة إلى تأمين أشخاص للعمل في هذا المجال لصالح أحد تجار المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناء على إشارة القضاء المختص.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:28 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2025-02-05
15:21 | 2025-02-05
15:11 | 2025-02-05
14:52 | 2025-02-05
14:49 | 2025-02-05
14:36 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24