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لبنان
عصابة تروّج المخدرات في المتن وجبيل... والأمن يوقف "الرأس المدبّر" (صورة)
Lebanon 24
05-02-2025
|
12:06
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:
في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي ضمن إطار الخطّة الأمنية التي وضعتها لملاحقة المتورطين بعمليّات تجارة وترويج المواد المخدّرة وتوقيفهم على جميع الأراضي اللّبنانية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة حول أفراد عصابة يقومون بتوزيع المخدّرات على المروجين في منطقتي المتن وجبيل.
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نتيجة التحريات الاستقصاءات المكثّفة، تم التوصل الى تحديد هويّة الرأس المدبّر، ويدعى:
س. س. (مواليد عام 1997، لبناني)، توجد بحقّه ملاحقات قضائية عدّة.
على الأثر، تم العمل على توقيفه في عمشيت – جبيل وأحد العاملين لديه، ويُدعى:
ع. ب. (مواليد عام 2001، سوري)
وبتفتيش مكان إقامة الأخير في عمشيت، عُثِرَ على /22/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادّة باز الكوكايين، وعملة مزيّفة من فئة /100/ دولار أميركي ومسدس حربي، كما تم ضبط /3/ سيارات تُستخدم في عمليات ترويج المخدّرات.
وقد اعترف الموقوفان بما نُسِبَ إليهما، وتبيّن أنّ (س. س.) يقوم بترويج المخدّرات وتزويد المروجين بها، وبسيارات لاستعمالها في عمليّات التّرويج، إضافة إلى تأمين أشخاص للعمل في هذا المجال لصالح أحد تجار المخدّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناء على إشارة القضاء المختص.
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