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لبنان

يتاجران بالمخدرات ويسرقان السيارات... عصابة في قبضة المخابرات (صورة)

Lebanon 24
05-02-2025 | 13:30
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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المعاملتين – جبل لبنان المواطن (ا.ع.) والسوري (م.ع.) لتأليفهما عصابة للاتجار بالمخدرات وسرقة السيارات، وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات.

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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

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