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لبنان
يتاجران بالمخدرات ويسرقان السيارات... عصابة في قبضة المخابرات (صورة)
Lebanon 24
05-02-2025
|
13:30
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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المعاملتين – جبل لبنان المواطن (ا.ع.) والسوري (م.ع.) لتأليفهما عصابة للاتجار بالمخدرات وسرقة السيارات، وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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