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لبنان

في هذه المنطقة.. عطل في سنترال "أوجيرو"

Lebanon 24
05-02-2025 | 14:10
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أعلنت "أوجيرو"، عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أنّه "طرأ عطل في سنترال راس النبع ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة".

تابع: "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرًا لتفهّمكم".
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