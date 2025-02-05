في هذه المنطقة.. عطل في سنترال "أوجيرو"

أعلنت "أوجيرو"، عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أنّه "طرأ عطل في سنترال راس النبع ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة".



تابع: "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. شكرًا لتفهّمكم".

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