"Bet Arabia" و "OSS" تهنئان "بيروت فيرست كلوب" لحصوله على لقب دورة دبي الدولية

أصدرت شركتا "Bet Arabia" و "OSS" بيان تهنئة لنادي "بيروت فيرست كلوب" لحصوله على لقب دورة دبي الدولية بنسختها الـ34، وبفوزه على منتخب تونس 80 – 72، في المباراة النهائية التي جرت بينهما في قاعة راشد بن حمدان بنادي النصر في مدينة دبي.

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كذلك، هنأت الشركتان اللاعبين ونادي "بيروت فيرست كلوب" ولبنان برفع اسم العاصمة اللبنانية بيروت وإعادة وضعها على الخارطة الرياضية.

وأكدت الشركتان أهمية تسخير كل الإمكانات المقدور عليها لدعم كرة السلة في لبنان، وأضافتا: "نهنئ لبنان وأنفسنا كوننا شركاء أساسيين وداعمين رئيسيين لنادي بيروت فيرست كلوب والاتحاد اللبناني لكرة السلة، فعندما قدمنا الدعم لهما كنا ولا زلنا نؤمن بأهمية الرياضة للبنان ولشبابه مستقبل البلاد ولما لها من انعكاس إيجابي وصحي على الأفراد والمجتمع في سياق دورنا في دفع لبنان بكل قطاعاتها الاقتصادية والإنمائية والرياضية والاجتماعية لنكون جزءا من إعادة نهوض هذه البلاد".

وتابع البيان: "إن اللقب الذي حققه نادي بيروت يضاف إلى سلسلة الألقاب المحلية والخارجية التي احرزها النادي على صعيد الرجال والسيدات".

وختم: "مبروك مجددا للبنانين ولبيروت وللنادي الذي يحمل اسمها ويرفعه عاليا عربيا ودوليا، ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات والنجاحات سويا. من Bet Arabia وشركة OSS ومديرها العام السيد جاد غاريوس نجدد التهنئة لشريكنا نادي بيروت فيرست كلوب ونتشارك معه ومع الللاعبين والجهاز الفني والإداري الفرحة بهذا الإنجاز".