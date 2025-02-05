نجلُ نصرالله يكشف أسراراً عن والده.. موقف مؤثر حصل!

كشف السيد جواد نصرالله، نجل الأمين العام لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله، تفاصيل جديدة عن والده قبل وبعد استشهاده بغارة إسرائيلية طالت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 أيلول الماضي.

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وأكد نصرالله استشهاد والده وذلك خلافاً لما يُقال عن أن السيد نصرالله ما زال حياً، وأضاف: "لقد رأيتهُ على المُغتسل وكنت بين الذين عملوا على دفن جثمانه كوديعة".

وأوضح نصرالله أنَّ "والده حتى العام 2006 لم يكُن يمتلك منزلاً خاصاً"، وقال: "كان دائماً يُوصيني بأن أكون أباً لإخوتي".

وتابع: "في آخر لقاء بين السيد ووالدتي ولحظة توادعهما، أخبرها بأنَّ هذا اللقاء سيكون الأخير وقال لها (نحن منستودع، هي آخر مرة بتشوفيني معش نلتقى)".

وأكمل: "السيد الشهيد كان بالمواجهة واستُشهد أثناء إدارته للمعركة، وقد كان داخل غرفة عمليات وليس في مكان سكنه حينما تم اغتياله".

وكشف نصرالله أنه كان في أوقاتٍ كثيرة يتابع خطابات والده بشكل مباشر من المكان الذي كان يتواجد فيه الأخير.