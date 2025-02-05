مفاجأة طقس لبنان يوم غد.. استعدوا لهذا الأمر

قال رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في مطار بيروت وسام أبو خشفة لـ"لبنان24"، اليوم الأربعاء، إنَّ طقس لبنان هذه الليلة سيشهدُ أمطاراً غزيرة مع رياحٍ قوية وانخفاض بدرجات الحرارة.

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وأوضح أنَّ الثلوج ستنهمرُ على عُلو 1400 متر، مشيراً إلى أنَّ "الكُتلة الباردة ستدخلُ الأجواء يوم غد على أن تتساقط الثلوج على علو الـ900 م خصوصاً في المناطق الشماليّة".

وأوضح أبو خشفة أنَّ "حدّة الأمطار ستتراجعُ يوم غدٍ الخميس بعد الظهر مع بقاء الأجواء الباردة والمُتقلّبة حتى صباح يوم السبت".

وحذّر أبو خشفة من تراكُم الثلوج ومن سلوك الطرقات الجبليّة فوق الـ1200 م ومن تشكل الجليد على الطرقات وخطر الإنزلاق اعتباراً من مساء الغد.