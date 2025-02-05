قال النائب أحمد الخير إن هناك صعوبات تواجه عملية تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية جوزاف عون يُصرّ على تسريع التأليف وهو يرى أن مصلحة العهد في تشكيل حكومة فاعلة".

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كلام الخير جاء في حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، إذ قال: "نحن نُعطي دفعًا لهذا العهد ونمدّ اليد للحكومة بعملية التشكيل تحت معيار واضح وهو اتباع وحدة المعايير والمساواة بالتمثيل ان كان على المستوى المناطقي أو الطائفي".

وتابع: "لقد دخل الرئيس المُكلف نواف سلام بلعبة المحاصصة الداخلية وإذا كان مصير الطائفة السنية تقديم التضحيات في سبيل بناء المؤسسات والدولة فنحن مستعدون للتضحية".

وأردف: "كل اللقاءات مع سلام لم توصلنا إلى النتائج المرجوة حول تمثيل عكار والمنية الضنية في الحكومة ومصلحة العهد وسلام أن تشارك هذه الطائفة وأبناء الشمال في الحكومة".

وعن إعطاء وزارة المال لثنائي "أمل" و"حزب الله"، قال الخير: "أنا مع تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف فهل نص الطائف على أن هناك وزارة محددة لفريق على حساب آخر؟ بالطبع لا".

وأكمل: "التمثيل السني على مستوى البلد الى حد الآن يميل بشكل كبير الى الحريرية السياسية، ونحن الى جانب الرئيس سعد الحريري أينما كان وندعو الأخير إلى العودة الى العمل السياسي. كذلك، فإن المملكة العربية السعودية حريصة على عودة لبنان إلى الحضن العربي".

وفي ما خصّ مطالبة النائب وليد البعريني بالفيدرالية، قال الخير: "البعريني حريص على اتفاق الطائف والموقف الذي صدر عنه حول الفيدرالية كان بلحظة غضب".







