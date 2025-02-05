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لبنان

لور سليمان عضواً بها.. تشكيل اللجنة الوطنية للأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين

Lebanon 24
05-02-2025 | 16:59
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أعلن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى تشكيل "اللجنة الوطنية للأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين".
 
وتتألّف اللجنة من السادة هنري زغيب رئيساً وكل من السادة شوقي ساسين، لور سليمان، ميراي شحادة، مكرم غصوب، محمود درنيقة، علي ضاهر، مصطفى الحلوة، سهيل مطر، سليمان بختي، شربل كاملة وروني ألفا أعضاء. 
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وجاء في نص القرار:
 
 
بناءً على حقّ التقدير لدى وزير الثقافة قرر ما يلي:

المادة الأولى: تأسيس لجنة "الأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين" تكون مهمتها العمل على جمع الموروث الثقافي اللبناني وتدقيقه ونشره بكل الوسائل المتاحة ضمن اطار الأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين في مضامير الثقافة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وطباعتها.

المادة الثانية: تتألّف اللجنة  من السادة هنري زغيب رئيسًا وكل من السادة شوقي ساسين، لور سليمان ، ميراي شحادة، مكرم غصوب، محمود درنيقة، علي ضاهر،  مصطفى الحلوة، سهيل مطر، سليمان بختي، شربل كاملة وروني ألفا أعضاء.
 
المادة الثالثة: تعقد اللجنة جلساتها في المكتبة الوطنية في بيروت وترفع اقتراحاتها لوزير الثقافة للتصديق عليها ولتأمين النفقات اللازمة لتحقيقها.
 
المادة الرابعة: تعمل اللجنة على وضع نظامها الداخلي وترفعه الى وزير الثقافة للتصديق عليه.
 
المادة الخامسة:  تتحدّد تعويضات رئيس اللجنة واعضائها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزير الثقافة.

المادة السادسة: ترفع اللجنة تقريراً دورياً كل ستة اشهر الى وزير الثقافة يتضمن الخطوط العريضة عن أعمالها.
 
المادة السابعة: تكون ولاية رئيس واعضاء اللجنة لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
 
المادة الثامنة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ إلى من يلزم.
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