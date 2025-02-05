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لبنان

نواف سلام: أنا زعيم السنّة

Lebanon 24
05-02-2025 | 23:17
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في لقاء مع أحد النواب السنّة قبل أيام، ولدى سؤاله عن سبب عدم تفاعله مع مطالب النواب السنّة، وكيف سينال ثقة الكتل النيابية إذا كانت جميعها على خلاف معه حول حصصها الوزارية، انفعل الرئيس المكلف نواف سلام قائلاً: "أنا زعيم السنّة الآن وممثّلهم. وكما سمّيتموني ستعطوني الثقة"!( الاخبار)
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