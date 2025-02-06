الثلوج تعطل المدارس والمؤسسات في عدد من المناطق... وهذه هي الطرقات المقطوعة





عيناتا - الارز



كفردبيان - حدث بعلبك



العاقورة – حدث بعلبك



الهرمل - سير الضنية



الهرمل - القبيات



معاصر الشوف - كفريا

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ترشيش – زحلة أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:عيناتا - الارزكفردبيان - حدث بعلبكالعاقورة – حدث بعلبكالهرمل - سير الضنيةالهرمل - القبياتمعاصر الشوف - كفرياترشيش – زحلة

كما أفادت بفتح طريق ضهر البيدر امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية.

وتعمل الجرافات التابعة لاتحاد بلديات جرد القيطع وبلدية فنيدق ووزارة الاشغال العامة منذ ساعات الفجر الأولى، على فتح الطرق في البلدة، حيث وصلت سماكة الثلوج في فنيدق الى حوالى 30 سنتيمترا، وفي القموعة حوالى 80 سنتيمترا.



