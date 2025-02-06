قرار أميركي بإنهاء الخروقات؟

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نقل بعض السياسيين اللبنانيين الذين التقوا ديبلوماسيين غربيين في الايام الماضية "اجواء ايجابية مرتبطة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان".واشارت المصادر الى "ان الديبلوماسيين اكدوا ان الولايات المتحدة الاميركية تريد بشكل حاسم انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان مع انتهاء المهلة الممددة، اي في 18 شباط الحالي".وتنقل المصادر "ان ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تريد الاستقرار الامني في لبنان وترغب في تأمين غطاء لوقف اطلاق النار ومنع اي احتمال لتجدد المواجهات".يذكر ان مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، ستزور لبنان في اليومين المقبلين على رأس وفد للقاء المسؤولين اللبنانيين. وتتركز محادثاتها على نقاط ثلاث: الانسحاب في المهلة الممددة حتى 18 شباط، ومصير اسرى حزب الله السبعة لدى اسرائيل، والنقاط البرية المتنازع حولها على طول الخط الازرق.