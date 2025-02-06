Advertisement

لبنان

الأنباء عن اهتزاز سعر صرف الليرة.. هذه حقيقتها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-02-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1316496-638744285597347873.jpg
Doc-P-1316496-638744285597347873.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سرت في الأيام القليلة الماضية اخبار عن إمكانية حدوث تغيير في سعر الصرف، علما ان نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري كان أكد في حديث صحافي ان الاستقرار في سعر الصرف سيستمر، ولا تغيير فيه، آملا في ان تبقى الثقة بالليرة اللبنانية".
Advertisement

فلماذا أثيرت هذه الأخبار وما الهدف منها؟ يعتبر الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "الحديث عن اهتزاز سعر الليرة او تغيير سعر الصرف قد يكون له علاقة بما أثير مؤخرا عن استرداد موازنة 2025 وإذا حصل هذا الأمر فسيكون له انعكاسات سلبية."

وقال: "تبين ان موازنة 2025 تحمل عجزا بقيمة 10 بالمئة ثم أتت الحرب الإسرائيلية على لبنان وتم صرف سلف خزينة من خارج الموازنة مع العلم ان سلف الخزينة عادة لا تُلحظ في الموازنات".
ورأى انه "في حال تم إعادة وضع موازنة من جديد فالأمور ستختلف وستتأثر الليرة لأن النفقات ستكون هائلة في مقابل تسجيل انخفاض كبير في الإيرادات وسيتبين ان لدينا عجزا بنسبة 40 أو 50 بالمئة على الرغم من تمكن الدولة من جباية بعض الإيرادات".
واعتبر ان "كل هذه الأمور أدت لانتشار خبر احتمال تغيير سعر الصرف على الرغم انه ما من إمكانية لحصول ذلك في الوقت الحالي". وأضاف: "حاكم مصرف لبنان بالإنابة مرتاح للوضع النقدي فالتعاميم كلها صدرت وسحب كتلة السيولة بالليرة اللبنانية قد تمّ والمضاربون في السوق اختفوا وبالتالي الليرة مستقرة ولن يتغيّر سعرها."


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-02-06
05:00 | 2025-02-06
04:59 | 2025-02-06
04:58 | 2025-02-06
04:56 | 2025-02-06
04:42 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24