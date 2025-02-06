"الأمن العام" يُعلن نتائج الإختبار الرياضي لرتبة مأمور متمرن

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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للامن العام البيان الآتي:"تعلن المديرية العامة للأمن العام أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن، المقبولين في الإختبارات الرياضية من الرقم 1501 ولغاية الرقم 3000 ضمناً ومواعيد اختباراتهم الطبية، لمزيد من التفاصيل الضغط على الرابط:https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/450