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لبنان

"الأمن العام" يُعلن نتائج الإختبار الرياضي لرتبة مأمور متمرن

Lebanon 24
06-02-2025 | 03:28
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للامن العام البيان الآتي:

"تعلن المديرية العامة للأمن العام أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن، المقبولين في الإختبارات الرياضية من الرقم 1501 ولغاية الرقم 3000 ضمناً ومواعيد اختباراتهم الطبية، لمزيد من التفاصيل الضغط على الرابط:
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https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/450
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