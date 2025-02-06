عون عرض مع رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة تطبيق القرار 1701

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO اللواء باتريك غوشا، حيث عرض معه عمل المراقبين.



وشدّد خلال اللقاء على تطبيق القرار 1701 وانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة وإطلاق الاسرى اللبنانيين.

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