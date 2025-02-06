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لبنان

سماع أصوات إطلاق نار في قرى لبنانية.. ماذا يجري داخل سوريا؟

Lebanon 24
06-02-2025 | 03:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اصوات اطلاق النار من اسلحة خفيفة ومتوسطة في القرى اللبنانية الشمالية لناحية الهرمل، نتيجة اشتباكات عنيفة داخل الاراضي السورية على الحدود مع لبنان. 
 
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وأرسل الجيش تعزيزات عسكرية كبيرة عند الحدود اللبنانية - السورية. 
 
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