سماع أصوات إطلاق نار في قرى لبنانية.. ماذا يجري داخل سوريا؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اصوات اطلاق النار من اسلحة خفيفة ومتوسطة في القرى اللبنانية الشمالية لناحية الهرمل، نتيجة اشتباكات عنيفة داخل الاراضي السورية على الحدود مع لبنان.

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وأرسل الجيش تعزيزات عسكرية كبيرة عند الحدود اللبنانية - السورية.