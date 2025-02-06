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لبنان

سطو مسلح في جبيل.. توقيف مشتبه بهما والبحث مستمر عن الثالث

Lebanon 24
06-02-2025 | 03:54
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلاغ أنّه "فجر تاريخ 03-02-2025، أقدم ثلاثة أشخاص على دخول منزل المواطن: ج. خ. (مواليد عام 1952، لبناني) الكائن في بلدة المنصف- جبيل، بهدف السّرقة، وقاموا بالاعتداء عليه بواسطة آلة حادّة على رأسه، ما اضطُّرّ إلى نقله إلى أحد المستشفيات، حيث تلقّى العلاج اللازّم، وأودع العناية الفائقة، ووضعه الصحيّ مُستقرّ".
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اضاف البلاغ:" وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قام بها عناصر مخفر جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ تحديد هويّة اثنين من المتورّطين، وهما:

– ا. ج. (مواليد عام 1991، لبناني) مطلوب بجرم احتيال
– ع. ع. (مواليد عام 2002، سوري)
وبالتّاريخ عينه، سَلَّمَ (ا. ج.) نفسه، وتمّ توقيف الثّاني في بلدة عمشيت، في حين لا يزال شريكهما متواريًا عن الأنظار.

بالتحقيق معهما، اعترف (ع. ع.) بما نُسب إليه، وأنّهم أقدموا على سرقة هاتفين خلويّين من منزل المُدّعي".

ختم البلاغ:" أجري المُقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا القطعة المعنيّة بناء على إشارة القضاء المُختصّ. والعمل مستمرّ لتوقيف الثالث".
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