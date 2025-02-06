توتر داخل مدرسة وإصابة طفلة.. إليكم تفاصيل ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مدرسة البداوي الرسمية شهدت توتراً على خلفية قرار فصل مديرة قسم الروضات.

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ووفق المعلومات، فإن المديرة رفضت تنفيذ القرار، مما دفع شخصين إلى دخول حرم المدرسة والتسبب بحالة من الفوضى، حيث قاموا بإخراج الطلاب من الصفوف.وأصيبت طفلة في وجهها بسبب التدافع.