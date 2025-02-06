Advertisement

لبنان

توتر داخل مدرسة وإصابة طفلة.. إليكم تفاصيل ما حصل

Lebanon 24
06-02-2025 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1316559-638744363644694736.jpg
Doc-P-1316559-638744363644694736.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مدرسة البداوي الرسمية شهدت توتراً على خلفية قرار فصل مديرة قسم الروضات.
 
ووفق المعلومات، فإن المديرة رفضت تنفيذ القرار، مما دفع شخصين إلى دخول حرم المدرسة والتسبب بحالة من الفوضى، حيث قاموا بإخراج الطلاب من الصفوف.
Advertisement

وأصيبت طفلة في وجهها بسبب التدافع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-02-06
05:00 | 2025-02-06
04:59 | 2025-02-06
04:58 | 2025-02-06
04:56 | 2025-02-06
04:42 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24