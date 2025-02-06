عمليات سرقة في منطقة أبي سمراء

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض محطة الكهرباء في منطقة أبي سمراء للسرقة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن سكان شارع مسجد الأمين في المنطقة.

كما وسرق مجهولون مبلغاً مالياً من محل لبيع الخردوات بالقرب من مسجد خديجة.