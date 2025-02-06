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لبنان

عمليات سرقة في منطقة أبي سمراء

Lebanon 24
06-02-2025 | 04:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض محطة الكهرباء في منطقة أبي سمراء للسرقة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن سكان شارع مسجد الأمين في المنطقة. 
 
كما وسرق مجهولون مبلغاً مالياً من محل لبيع الخردوات بالقرب من مسجد خديجة.
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أبي سمراء

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