الرئيس عون شدد امام رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة على تطبيق القرار ١٧٠١

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عرض رئيس الحمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO اللواء Patrick Gauchat عمل المراقبين، وشدّد على "تطبيق القرار ١٧٠١ وانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة وإطلاق الاسرى اللبنانيين".