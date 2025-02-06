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لبنان
الجميل التقى وفداً من الطشناق: ترجمة خطاب القسم في الحكومية
Lebanon 24
06-02-2025
|
04:41
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وفد اللجنة المركزية لحزب الطاشناق برئاسة النائب هاغوب بقرادونيان وجرى بحث في التطورات على الساحة اللبنانية والعلاقات بين الحزبين.
ضمّ الوفد أمين الشؤون التنظيمية في حزب الطاشناق ألبير بالابانيان، وأمين السرّ جورج كريكوريان. كما حضر اللقاء الامين العام لحزب الكتائب سيرج داغر ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة المحامية لارا سعادة.
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وناقش اللقاء العلاقات بين الحزبين وسبل تعزيز التعاون في القضايا الوطنية، كما تمّ التطرق إلى آخر المستجدات على الساحة السياسية، لا سيما انطلاقة العهد الجديد والجهود المبذولة لتشكيل أولى حكوماته، بما يضمن ترجمة خطاب القسم إلى خطوات عملية ملموسة.
وأكّد المجتمعون "أهمية متابعة التواصل وتبادل الآراء بشأن مختلف الاستحقاقات الوطنية".
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