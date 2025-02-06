الراعي يأمل ولادة الحكومة اليوم او غدا

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امل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال استقباله وفدا من جمعية تجار جونية كسر وان - الفتوح برئاسة جاك الحكيم "ولادة الحكومة اليوم او غدا وهذه الحكومة يجب أن نعطيها ثقتنا"، معتبرا " ان البلد يدخل حياة جديدة مدعومة من المجتمع الدولي وثقتنا كبيرة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإنقاذ البلد اقتصاديا ما يعزز عدم هجرة الشباب"، مؤكدا "ان لبنان عائد للعب دوره في هذه البيئة المشرقية ومن الضروري تشغيل مرفأ جونيه ومطار القليعات".