كرم: فوضى في إعطاء رخص حفر آبار ارتوازية في قضاء الكورة

كتب النائب فادي كرم على منصة "إكس": "يشهد قضاء الكورة أخيرًا فوضى عارمة في إعطاء رخص حفر آبار ارتوازية تفتقد إلى المعايير العلمية من قبل وزارة الطاقة. يقترفون جريمة في حق بيئة الكورة وثروتها المائية. يا رايح كتر استفادة. ساطالب وزير الطاقة الجديد فور تسلّمه مهماته بإعادة النظر في هذه الرخص ومحاسبة موزّعيها".

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