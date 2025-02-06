اجتماع في قصر بعبدا بين عون وبري وسلام

وصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام إلى القصر الجمهوري للبحث مع رئيس الجمهورية جوزاف عون في الملف الحكومي.

وبدأ الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة في قصر بعبدا.

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