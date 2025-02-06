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لبنان

اجتماع في قصر بعبدا بين عون وبري وسلام

Lebanon 24
06-02-2025 | 05:00
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وصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام إلى القصر الجمهوري للبحث مع رئيس الجمهورية جوزاف عون في الملف الحكومي.
 
وبدأ الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة في قصر بعبدا.
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