3 لبنانيين احتجزتهم "قسد" في سوريا... هذا آخر خبر عنهم

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن الإفراج عن اللبنانيين عبد الرحمن قدور وعمر الأكومي وعبد إبراهيم، الذين كانت قد احتجزتهم "قسد" في منطقة الطبقة في محافظة الرقة.





وبحسب المعلومات، فإنّ الشبان في طريقهم إلى لبنان، وهم بحالة جيّدة.

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