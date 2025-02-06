ميقاتي استقبل مساعد وزير الخارجية الكندي للشؤون البرلمانية واجتمع مع كلاس وبوشكيان



وتم خلال الاجتماع البحث في العلاقات بين لبنان وكندا ودعم القطاعات التنموية

Advertisement في لبنان. إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساعد وزير الخارجية الكندي للشؤون البرلمانية روبرت أوليفانت قبل ظهر اليوم في مكتبه، في حضور سفير كندا في لبنان ستيفاني ماكولم.وتم خلال الاجتماع البحث في العلاقات بين لبنان وكندا ودعم القطاعات التنمويةفي لبنان.

وقد هنأ المسؤول الكندي رئيس الحكومة على حسن ادارة الشؤون اللبنانية خلال الفترة السابقة رغم التعقيدات الكثيرة التي واجهت الحكومة، وبشكل خاص حسن ادارة ملف اغاثة النازحين بسبب الحرب الاخيرة والشفافية المطلقة في هذا الملف.



كلاس وبوشكيان

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزيري الصناعة جورج بوشكيان والشباب والرياضة جورج كلاس اللذين نقلا عن رئيس الحكومة" تمنياته بأن تبصر الحكومة الجديدة النور في اسرع وقت حتى يتمكن العهد من تحقيق آمال اللبنانيين ومتابعة مهمة إنقاذ الوطن من الأزمات التي تواجهه منذ سنوات عديدة".

وقد عرض الوزير بوشكيان كيفية متابعة عمل الوزارة ومتابعة شؤون الصناعيين في الحدود الدنيا.

ووضع الوزير كلاس رئيس الحكومة في اجواء زيارته الرسمية الى كل من وقطر وتضامن وزراء الشباب والرياضة العرب مع لبنان والانتصار للدور الذي تقوم به الحكومة لخدمة السياسة الشبابية و تأمين مستقبل أفضل للأجيال العربية.

وتمنى كلاس ان يكون للبنان حكومة جديدة باسرع وقت لمتابعة عملية الإنقاذ التي بدأتها حكومة الرئيس ميقاتي منذ العام 2021".