"أسيل" تنحسر تدريجيا بعد الظهر... والبرودة الشديدة مستمرة

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توقعت دائرة التقديرات الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 900 متر شمالا، يتخلله انفراجات واسعة خلال النهار، تنشط الرياح أحيانا ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 900 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير العاصفة (أسيل ACIL) المصحوبة بكتل هوائية باردة، والتي تحمل معها أمطارا غزيرة أحيانا، رياحا قوية وانخفاضا ملموسا بدرجات الحرارة و ثلوجا على ارتفاع 800 متر بخاصة شمال البلاد، حتى بعد ظهر اليوم حيث يخف تأثيرها تدريجيا مع بقاء التقلبات الجوية والبرودة الشديدة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حتى صباح يوم السبت، فيستقر الطقس نسبيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. ومن المتوقع أن يتحول الطقس مجددا الى ماطر اعتبارا من بعد ظهر الأحد.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت، وبين 8 و 19 في طرابلس، في زحلة بين 3 و 13 درجة.تحذير :من تراكم الثلوج على الطرق الجبلية يوم الخميس ومن تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية يومي الجمعة والسبت.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس:غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية، حيث تصل الى ما يقارب ال 70 كلم /س، حيث يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر. تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من المساء، ويتحول الطقس الى غائم جزئيا مع بقاء الأجواء الباردة حيث يتشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 800 متر لذا نحذر من خطر الانزلاقات.الجمعة:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 900 متر شمالا، يتخلله انفراجات واسعة خلال النهار، تنشط الرياح أحيانا ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 900 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.السبت:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات ، يبقى الحذر من خطر تكون الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى، على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر .الأحد:غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الطقس الى غائم مع أمطار متفرقة تشتد أحيانا، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر.