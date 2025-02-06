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لبنان

من هو وزير التنمية الادارية؟

Lebanon 24
06-02-2025 | 05:54
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علم "لبنان 24" أنّ وزير التنمية الادارية في الحكومة المقبلة هو قاض ورئيس غرفة ديوان المحاسبة.
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التنمية الادارية

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