وزير الإعلام استقبل وزير السياحة والحرف اليدوية في الغابون

Advertisement

استقبل وزير الاعلام زياد المكاري ، وزير السياحة والحرف اليدوية في الغابون باسكال أوغوي سيفون، يرافقه رئيس مجلس ادارة فنادق "لانكاستر" وسام علي عاشور.اثر اللقاء قال الوزير الغابوني: "أحمل رسالة من رئيس جمهورية الغابون الى الرئيس اللبناني جوزاف عون، لزيارة بلدنا حيث الجالية اللبنانية متجذرة فيه، وهي رسالة نأمل من خلالها وضع الاطر للاستثمارت اللبنانية في بلدنا. سأغتنم هذه الفرصة لزيارة بعض الوزراء اللبنانيين، وعلى رأسهم وزير السياحة وكذلك وزير النقل الذي ناقشنا معه هذا الصباح إمكانية فتح خط بين بيروت وليبرفيل. أنا سعيد بوجودي في لبنان، لأن لبنان بلد رائع ونحن بحاجة إلى إظهار حسن الضيافة لهذا المجتمع الراسخ في الغابون".بعدها انتقل المكاري مع الوزير الضيف الى وزارة السياحة، حيث اجتمعا مع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار.