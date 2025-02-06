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لبنان

بعد أنباء عن إنقسام وتفكك في "الاعتدال الوطني"... الكتلة توضح

Lebanon 24
06-02-2025 | 06:58
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صدر عن تكتل" الاعتدال الوطني" البيان التالي: "تناولت بعض المواقع الإعلامية أخباراً عن إنقسام وتفكك في كتلة الاعتدال الوطني. يهمنا أن نوضح للإعلام وللرأي العام بعض النقاط :

إن تكتل الاعتدال الوطني شكل عنوانا للتلاقي لجميع المكونات السياسية وكان عراباً بالحفاظ على الشراكة الوطنية بين كافة الكتل ومن خلال مبادراته الداعية للوحدة والتضامن للحفاظ على المؤسسات والحياة الدستورية في البلاد .
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ومن هذا المنطلق نؤكد أن كتلة الاعتدال الوطني والذي تمثل عكار والمنية والضنية هي موحدة تحت عنوان واحد هو إنماء مناطقها والدفاع عن حقوق مناطقها" .

واكدت أن" لإعضائها الحق بإبداء ارائهم السياسية بكل حرية و ديموقراطية وأن أي قرار يتخد يكون بالتشاور والتشارك بين كافة أعضائها وبالإجماع وهي وجدت كي تبقى"، واشارت الى ان اجتماعا موسعا  سيعقد في مطلع الأسبوع لمناقشة الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية".
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