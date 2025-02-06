حاصباني: هكذا قاربنا انضمامنا الى الحكومة

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كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة"اكس": "حكومة بسط سلطة الدولة والإصلاح تتألف، وهكذا قاربنا انضمامنا اليها:- ضمان ترابط البيان الوزاري بخطاب القسم من ناحية سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح وحق الدفاع بقواها الشرعية.- ⁠ضمان عدم تعطيل عمل الحكومة الإصلاحي بالممارسة من قبل وزارة المال او اي جهة أخرى.- ⁠تبني سلة حقائب سيادية وأساسية متكاملة بشخصيات ذات خبرات وكفاءات عالية، تساهم مع رئيس الحكومة الاصلاحي بإطلاق عجلة الإصلاحات.- ⁠خلق توازن ايجابي لمصلحة القوى السيادية والإصلاحية في الحكومة لدعم انطلاقة ناجحة للعهد وتطبيق القرارات والالتزامات الدولية.نتمنى التوفيق في المرحلة القادمة ونتابع العمل بهذا الاتجاه".