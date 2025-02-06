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لبنان

تم توقيفها.. سرقت أغراضاً بقيمة 20 ألف دولار من منزل في قرنة شهوان!

Lebanon 24
06-02-2025 | 07:45
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صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:

بتاريخ 29-1-2025، ادّعى المواطن ر. م. (من مواليد عام 1983)، لدى مخفر بكفيا في وحدة الدّرك الإقليمي ضد سيّدة تدعى: – ك. ح. (من مواليد عام 1990، سوريّة الجنسيّة) كانت تَحضُر إلى منزله الكائن في البيّاضة – قرنة شهوان، للاعتناء بطفله والقيام بالأعمال المنزليّة بجرم السّرقة بواسطة الكسر والخلع. وأنّ المسروقات عبارة عن مبلغ مالي ومجوهرات وألبسة وأحذية، مقدِّراً قيمتها بعشرين ألف دولارٍ أميركي.
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من خلال المتابعة الحثيثة التي قام بها عناصر المخفر المذكور، بالتّنسيق مع مفرزة استقصاء جبل لبنان، تمّ استدراج المشتبه بها وتوقيفها في بكفيا وضبط بعض المسروقات بحوزتها.

بالتّحقيق معها، اعترفت بما نُسِبَ إليها، وأنها أقدمت على فعلها بتحريض من المدعو (ب. ع.) وباعت قطعة ذهبية من المسروقات، تمّت استعادتها.

أعيد قسمٌ من المسروقات المضبوطة إلى المدّعي، وأحيلت الموقوفة إلى القطعة المعنيّة للتّوسّع بالتّحقيق معها، عملاً بإشارة القضاء المختص.
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