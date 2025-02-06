شيخ العقل اتصل بمفتي الجمهورية: لتذليل العقبات امام ولادة الحكومة المنتظرة

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أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالا هاتفيا اليوم بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مطمئنا إلى صحته بعد الوعكة التي ألّمت به.وقال المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز: "شكّل الاتصال مناسبة للتداول بالمواضيع المطروحة والمستجدات على المستوى الحكومي، فكان دعوة من صاحبي السماحة المسؤولين والمعنيين للتفاهم وتذليل العقبات أمام ولادة الحكومة المنتظرة، التي من المفترض مواكبتها المرحلة الجديدة المدعومة من المجتمع الدولي، ليكون الوطن امام فرصة جدّية، تتسم بروح المسؤولية العالية في تحقيق الآمال والتطلّعات المتعلقة باعادة البناء والنهوض بالدولة والمؤسسات ومعالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة.واكد "صاحبا السماحة ثقتهما الكبيرة بالعهد الجديد، لجهة مسؤولية تعزيز الاستقرار والتضامن الداخلي، وتثبيت السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني، وحماية لبنان حيال التحديات الكبيرة التي تواجه البلد والمنطقة".