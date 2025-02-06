قتلى وعمليات أسر.. اشتباكات عنيفة على الحدود اللبنانية السورية

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اندلعت اشتباكات عنيفة على الحدود اللبنانية السورية بين عناصر من "هيئة تحرير الشام" وعشائر من آل زعيتر وآل جعفر في بلدة حاويك الحدودية، التي يسكنها لبنانيون. وتمكنت عناصر الهيئة من دخول البلدة، مما أدى إلى تمدد الاشتباكات إلى بلدة جرماش الحدودية، حيث سُمعت أصوات إطلاق نار كثيفة، وفق ما ذكرته مندوبة "لبنان24".وفي وقت لاحق، سقطت قذيفة في بلدة القصر اللبنانية المجاورة، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين اللبنانيين.كما أفادت المصادر بأن المعارك أسفرت عن وقوع معدات عسكرية بأيدي العشائر أثناء المواجهات، بالإضافة إلى مقتل شخصين من "هيئة تحرير الشام"، كما تمكن الأهالي من أسر شخصين آخرين من عناصر الهيئة خلال المواجهات، في بلدة حاويك.