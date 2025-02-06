مارك ضوّ: "ما في خامس"

كتب النائب مارك ضوّ عبر حسابه على منصّة "إكس":

"خامس ما في ما في خامس"، في إشارة إلى الوزير الشيعي الخامس الذي يُطالب "الثنائيّ الشيعيّ" بأنّ يكون من حصّته.