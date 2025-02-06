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لبنان

مارك ضوّ: "ما في خامس"

Lebanon 24
06-02-2025 | 10:00
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كتب النائب مارك ضوّ عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
 
"خامس ما في ما في خامس"، في إشارة إلى الوزير الشيعي الخامس الذي يُطالب "الثنائيّ الشيعيّ" بأنّ يكون من حصّته.
 
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