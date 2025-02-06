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لبنان

حفاظاً على السلامة... هذا ما طلبته بلدية كفردبيان من المواطنين

Lebanon 24
06-02-2025 | 10:24
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 طلبت بلدية كفردبيان من المواطنين عدم التوجه إلى محلة فقرا والمزار في كفردبيان إلا بالسيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو رباعية الدفع، حفاظا على السلامة العامة ولعدم عرقلة حركة المرور وسير عمل الجرافات في المنطقة. 
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ودعت للتقيد بتعليمات قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية.
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