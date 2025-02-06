حفاظاً على السلامة... هذا ما طلبته بلدية كفردبيان من المواطنين

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طلبت بلدية كفردبيان من المواطنين عدم التوجه إلى محلة فقرا والمزار في كفردبيان إلا بالسيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو رباعية الدفع، حفاظا على السلامة العامة ولعدم عرقلة حركة المرور وسير عمل الجرافات في المنطقة.ودعت للتقيد بتعليمات قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية.