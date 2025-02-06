هذا ما نقله زوار نواف سلام عنه بشأن تأليف الحكومة

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس المكلف نواف سلام التالي:

نقل زوار الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام عنه، إصراره المضي في تأليف الحكومة، وعدم نيته الاعتذار بتاتا.