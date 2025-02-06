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لبنان
هذا ما نقله زوار نواف سلام عنه بشأن تأليف الحكومة
Lebanon 24
06-02-2025
|
10:45
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صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس المكلف نواف سلام التالي:
نقل زوار الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام عنه، إصراره المضي في تأليف الحكومة، وعدم نيته الاعتذار بتاتا.
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