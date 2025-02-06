رئيس بلدية جونية هنأ المدير الجديد للطرق في وزارة الاشغال

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هنأ رئيس بلدية جونية جوان حبيش المدير الجديد للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل المهندس الدكتور غابي يوسف الحاج، وقال في تصريح: "باكورة هذا العهد، الرجل المناسب في المكان المناسب. عيّن معالي وزير الأشغال العامة والنقل المهندس الدكتور علي حمية المهندس الدكتور كابي يوسف الحاج مديراً عاماً للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة خلفاً للمهندس علي حب الله الذي احيل اليوم الى التقاعد. بالمناسبة نشكر لمعالي الوزير قراره القانوني والصائب، ونبارك لسعادة المدير وندعو له بالتوفيق والنجاح".