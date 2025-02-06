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لبنان

نشاط الرئيس عون... اجتماع رئاسي ثلاثي وسلسلة لقاءات

Lebanon 24
06-02-2025 | 10:53
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 عقد في قصر بعبدا ظهر اليوم، اجتماع ضم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، خصص للبحث في التشكيلة الحكومية الجديدة، وتم خلال اللقاء عرض المراحل التي قطعتها عملية التشكيل، وتم الاتفاق على مواصلة الرئيس سلام مشاوراته مع الجهات المعنية لاستكمال عملية التأليف.
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وغادر الرئيسان بري وسلام القصر الجمهوري بعد انتهاء الاجتماع، من دون الادلاء بأي تصريح.

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة (الاونروا) فيليب لازاريني، وأبلغه ان لبنان يثمن الجهود التي تبذلها الوكالة وهو على استعداد للتعاون معها من أجل معالجة أي شأن يتصل باوضاع الفلسطينيين في لبنان".
 
واطلع الرئيس عون لازاريني على تسلم الجيش المواقع التي اخلاها عدد من المسلحين الفلسطينيين في كل من البقاع والشوف والشمال.

وكان لازاريني نقل الى رئيس الجمهورية التهاني لمناسبة انتخابه واطلعه على عمل منظمة الاونروا في لبنان والدول المجاورة وغزة، والصعوبات التي تواجهها في عدد من الدول لا سيما بعد تقليص تمويلها.
 
ونوه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة ب"الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني بما خص المراكز التي تم اخلاؤها من المسلحين الفلسطينيين"، عارضا للتعاون والتنسيق في ما خص أوضاع الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية.

وضم الوفد المرافق للازاريني المساعدة الخاصة للمفوض السيدة ساشيني جاياواردان، ومديرة الاونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس.

الى ذلك، عرض الرئيس عون مع رئيس اركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO الجنرال باتريك غوشا الأوضاع في الجنوب وعمل المراقبين، وشدد على تطبيق القرار 1701 وانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة  واطلاق الاسرى  اللبنانيين.

واستقبل رئيس الجمهورية رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية السيدة نايلة دو فريج على رأس وفد من اللجنة، وعرضت معه للبرنامج الذي يعد لهذا الصيف والنشاطات التي تقوم بها اللجنة، معربة عن املها في "ان يتمكن الرئيس عون من افتتاح هذه المهرجانات التي ستقام أواخر شهر تموز المقبل".
 
وحيا الرئيس عون جهود اللجنة، متمنيا لها "المزيد من العطاء"، ومعتبرا "ان المهرجانات التي يتم احياؤها في المواقع الاثرية من شأنهاان تساهم في إعادة وجه لبنان السياحي ورونقه الثقافي والفني، معتبرا ان عودة المهرجانات في بعلبك، تساهم في إعادة لبنان الى الخارطة السياحية العالمية، وانها رسالة امل لجميع اللبنانيين تعكس صورة مشرقة للبنان الحضارة والاستقرار".
 
وفي قصر بعبدا، سفير لبنان لدى مصر ومندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية علي الحلبي.
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