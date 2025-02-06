ضو بتغريدات لافتة: لا اعتذار

Advertisement

ثم نشر منشورًا جديدًا جاء فيه: "لا اعتذار مستمرين، وإذا نسيتو لا خامس".وفي تغريدة ثالثة، قال: "لا اعتذار. لا فيتو دولي جديد. لا خامس وتعطيل ميثاقي".كما أضاف: "ما يعطل الحكومة هو محاولة احتكار التمثيل الشيعي فقط".