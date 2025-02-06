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لبنان

ضو بتغريدات لافتة: لا اعتذار

Lebanon 24
06-02-2025 | 11:05
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يواصل النائب مارك ضو نشر تغريداته على منصة "إكس" اليوم الخميس، حيث كتب في تغريدة سابقة: "خامس ما في، ما في خامس".

ثم نشر منشورًا جديدًا جاء فيه: "لا اعتذار مستمرين، وإذا نسيتو لا خامس".
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وفي تغريدة ثالثة، قال: "لا اعتذار. لا فيتو دولي جديد. لا خامس وتعطيل ميثاقي".

كما أضاف: "ما يعطل الحكومة هو محاولة احتكار التمثيل الشيعي فقط".
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