بُشرى للبنانيين من "صندوق النقد الدولي"

أعلن صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الخميس، أنّه "نتطلع للعمل مع الحكومة اللّبنانّية والرئيس جوزاف عون".



أما عن سوريا، فأشار إلى أنّه "مستعدون لدعم الجهود الدولية للمساعدة في إعادة البناء في سوريا".

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