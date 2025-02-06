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لبنان

بُشرى للبنانيين من "صندوق النقد الدولي"

Lebanon 24
06-02-2025 | 12:00
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أعلن صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الخميس، أنّه "نتطلع للعمل مع الحكومة اللّبنانّية والرئيس جوزاف عون".

أما عن سوريا، فأشار إلى أنّه "مستعدون لدعم الجهود الدولية للمساعدة في إعادة البناء في سوريا". 
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هذه الصورة الرسميّة للرئيس جوزاف عون
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06/02/2025 23:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

جوزاف عون

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