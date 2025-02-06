غادرت منزلها في عرمون ولم تعد.. قاصر مفقودة (صورة)

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تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر:– مجيدة مالك محمد نور عسل (مواليد عام 2010، سوريّة)التي غادرت بتاريخ 08-01-2025 منزل والدتها الكائن في بلدة عرمون إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرقم 738487- 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.