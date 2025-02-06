دويهي يتحدث عن أمر "خطير جدًا" حصل في القصر الجمهوري!

حسنا فعل رئيس الحكومة المكلف اليوم،متسلحا بالدستور ومنطق المؤسسات،بالتصدي لمنطق المحاصصة واحتكار الثنائي لكل الوزارات كما جرت العادة.كان افضل للجميع لو حصل هذا التصدي ايضاً ضد احتكار وزارة المالية من قبل الثنائي باكراً.
في كل الاحوال الذي حصل اليوم في القصر الجمهوري خطير جدا يجب…
— Michel Douaihy ميشال دويهي (@MDOUAIHY) February 6, 2025
حسنا فعل رئيس الحكومة المكلف اليوم،متسلحا بالدستور ومنطق المؤسسات،بالتصدي لمنطق المحاصصة واحتكار الثنائي لكل الوزارات كما جرت العادة.كان افضل للجميع لو حصل هذا التصدي ايضاً ضد احتكار وزارة المالية من قبل الثنائي باكراً.
في كل الاحوال الذي حصل اليوم في القصر الجمهوري خطير جدا يجب…