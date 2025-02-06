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لبنان

دويهي يتحدث عن أمر "خطير جدًا" حصل في القصر الجمهوري!

Lebanon 24
06-02-2025 | 13:35
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كتب النائب ميشال دويهي، مساء اليوم الخميس، عبر حسابه على "أكس":
"حسنا فعل رئيس الحكومة المكلف اليوم، متسلحاً بالدستور ومنطق المؤسسات، بالتصدي لمنطق المحاصصة واحتكار الثنائي لكل الوزارات كما جرت العادة. كان افضل للجميع لو حصل هذا التصدي ايضاً ضد احتكار وزارة المالية من قبل الثنائي باكراً. في كل الاحوال الذي حصل اليوم في القصر الجمهوري خطير جدا يجب التعاطي معه بهدوء وبرأس بارد ولكن بحزم واصرار اكبر على تشكيل حكومة لا احتكارات ولا تنازلات فيها لأحد، حكومة تلبي طموحات الشعب اللبناني وسيجد عندها الرئيس المكلف ان كل اللبنانيين إلى جانبه".


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