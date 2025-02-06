تفاصيل جديدة عن اللقاء الثلاثي في بعبدا.. وبري:طلبها مني ماكرون وما قبلت!

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وبحسب المعلومات، إن "الرئيس المكلف نواف سلام أصر خلال الاجتماع الثلاثي اليوم في بعبدا على اسم لميا مبيض لوزارة التنمية الإدارية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري قال له "طلبها مني ماكرون بحكومة سابقة وما قبلت" مؤكدا استعداده لمنح الرئيس المكلف لائحة بأسماء أخرى للحقيبة الخامسة".