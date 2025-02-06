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لبنان

تفاصيل جديدة عن اللقاء الثلاثي في بعبدا.. وبري:طلبها مني ماكرون وما قبلت!

Lebanon 24
06-02-2025 | 14:07
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كشفت معلومات "الجديد"، أن "الاتصالات استكملت بعد انتهاء اللقاء الثلاثي في بعبدا الا أنه حتى اللحظة لم تتكشف ملامح حلحلة جديدة تعيد الرؤساء الثلاثة الى قصر بعبدا في الساعات المقبلة".

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وبحسب المعلومات، إن "الرئيس المكلف نواف سلام أصر خلال الاجتماع الثلاثي اليوم في بعبدا على اسم لميا مبيض لوزارة التنمية الإدارية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري قال له "طلبها مني ماكرون بحكومة سابقة وما قبلت" مؤكدا استعداده لمنح الرئيس المكلف لائحة بأسماء أخرى للحقيبة الخامسة". 
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