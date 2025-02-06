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لبنان

اعتقلوا من "قسد".. وساطة قطرية لإعادة 4 لبنانيين (صورة)

Lebanon 24
06-02-2025 | 14:19
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كشفت معلومات قناة الـ "MTV"، مساء اليوم الخميس، أنّ "قطر تتوسط لإعادة 4 لبنانيين من عكار اعتقلوا في شرق سوريا لدى قوات سوريا الديموقراطية "قسد" وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني وبحسب المعلومات فإن الجانب القطري نسق مع جهات سورية سلمتهم بدورها للسلطات اللبنانية عند نقطة المصنع".
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