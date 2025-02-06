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"كانت عملية الـ"بيجر" قد تم التحضير لها قبل سنوات من الحرب، وفي 11 تشرين الأول كانت جاهزة للتنفيذ".أضاف: "على عكس ما قيل، في اليوم الذي اقترحت فيه مهاجمة حزب الله، كانت العناصر المسلحة قد حصلت بالفعل على الآلاف من أجهزة البيجر".تابع:"لو كنا قد بدأنا العملية في 11 تشرين الأول، لكانت انفجارات البيجر ثانوية مقارنةً بانفجار أجهزة الراديو، التي كانت ستقضي على آلاف من عناصر حزب الله".ختم: "للأسف، عندما اضطررنا لإطلاق العملية، كانت الغالبية العظمى من أجهزة الراديو في المخازن، مما أدى إلى أن انفجارها لم يتسبب في أي أضرار".