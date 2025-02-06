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لبنان

"انفجارات البيجر ثانوية".. مفاجأة كبرى يُعلنها غالانت عن"أجهزة الراديو"!

Lebanon 24
06-02-2025 | 14:45
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كتب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، اليوم الخميس، على حسابه عبر منصة "اكس":

"كانت عملية الـ"بيجر" قد تم التحضير لها قبل سنوات من الحرب، وفي 11 تشرين الأول كانت جاهزة للتنفيذ".
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أضاف: "على عكس ما قيل، في اليوم الذي اقترحت فيه مهاجمة حزب الله، كانت العناصر المسلحة قد حصلت بالفعل على الآلاف من أجهزة البيجر".

تابع:"لو كنا قد بدأنا العملية في 11 تشرين الأول، لكانت انفجارات البيجر ثانوية مقارنةً بانفجار أجهزة الراديو، التي كانت ستقضي على آلاف من عناصر حزب الله".

ختم: "للأسف، عندما اضطررنا لإطلاق العملية، كانت الغالبية العظمى من أجهزة الراديو في المخازن، مما أدى إلى أن انفجارها لم يتسبب في أي أضرار".

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