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لبنان

غدًا.. هذا ما سيفعله باسيل بشأن الملف الحكومي

Lebanon 24
06-02-2025 | 15:20
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يوجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كلمة حول الملف الحكومي غداً الجمعة الساعة 12 ظهراً من منزله في البياضة.
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البياضة

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل

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