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لبنان

مساءً.. هذا ما رُصد في سماء عدد من المناطق

Lebanon 24
06-02-2025 | 15:41
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رُصد مساء اليوم، تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض جداً فوق عدد من المناطق اللبنانية.
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