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لبنان
أسئلة
Lebanon 24
06-02-2025
|
18:20
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طرح مسارعة الإدارة الأميركية اسم سفيرة جديدة في بيروت، أسئلة عن مسار التغيير الجديد في السياسة التي ستعتمد في لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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