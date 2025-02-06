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Lebanon 24
06-02-2025 | 18:20
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طرح مسارعة الإدارة الأميركية اسم سفيرة جديدة في بيروت، أسئلة عن مسار التغيير الجديد في السياسة التي ستعتمد في لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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