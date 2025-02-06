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لبنان

متى سيعتذر مسؤولو لبنان من الشعب؟

Lebanon 24
06-02-2025 | 23:16
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كتبت كوثر حنبوري في" اللواء": قضية وزيرة النقل الاسترالية جو هيلين التي أثارت جدلا واسعا لانها استخدمت سيارة حكومية وسائقا وزاريا لنقلها مع أصدقاء في غداء خاص ورحلة كلفت دافعي الضرائب ٧٥٠ دولارا هذه الحادثة حين انفضحت واظهرت اسغلالا لمنصب عام اضطرت الوزيرة لتقديم اعتذار علني وتعرب عن استعدادها لدفع التكلفة واستقالت..
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نحن اليوم أمام عهد جديد عهد العماد جوزف عون شريف وموثوق ورئيس حكومة ذو مناقبية نفتخر بهما هل نأمل بالشفافية والمحاسبة واستقلالية القضاء وتحقق خطاب قسم الرئيس، هل يحق لنا ان نحلم بذلك في لبنان؟؟ هل سيأتي يوم يعتذر المسؤولون الذين تسببوا بخراب البلد وتأخر الحلول وهجرة خيرة الشباب، هل سنسمع اعتذار احدهم كما اعتذرت الوزيرة الاسترالية معترفة انها خذلت الناخبين؟ المصيبة ان من خذلنا ليس وزيرا واحدا او مسؤولا واحدا على مدى سنوات، هل يفهم احدهم ان الاعتذار يجعل الشخص يكبر بعين الناس بدل ان يبقى المرتكب بحق الشعب خسيسا ووقحا في الوقت عينه ..الا يستحق الشعب اللبناني ان يعتذروا منه.
 
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