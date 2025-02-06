متى سيعتذر مسؤولو لبنان من الشعب؟

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نحن اليوم أمام عهد جديد عهد العماد جوزف عون شريف وموثوق ورئيس حكومة ذو مناقبية نفتخر بهما هل نأمل بالشفافية والمحاسبة واستقلالية القضاء وتحقق خطاب قسم الرئيس، هل يحق لنا ان نحلم بذلك في لبنان؟؟ هل سيأتي يوم يعتذر المسؤولون الذين تسببوا بخراب البلد وتأخر الحلول وهجرة خيرة الشباب، هل سنسمع اعتذار احدهم كما اعتذرت الوزيرة الاسترالية معترفة انها خذلت الناخبين؟ المصيبة ان من خذلنا ليس وزيرا واحدا او مسؤولا واحدا على مدى سنوات، هل يفهم احدهم ان الاعتذار يجعل الشخص يكبر بعين الناس بدل ان يبقى المرتكب بحق الشعب خسيسا ووقحا في الوقت عينه ..الا يستحق الشعب اللبناني ان يعتذروا منه.