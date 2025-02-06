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لبنان

تصرفات مريبة.. ضبط امرأة مع طفلة مجهولة الهوية في العيرونية

Lebanon 24
06-02-2025 | 23:58
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شهدت منطقة العيرونية حادثة غامضة بعدما ضبط الأهالي امرأة تحمل طفلة مجهولة الهوية، وسط تصرفات مثيرة للريبة ورفضها الكشف عن هوية الطفلة، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وعندما حاولت الفرار وتركها، تدخل الأهالي وأبلغوا الأجهزة الأمنية.
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وقد تم تسليم المرأة والطفلة إلى فصيلة درك رميلة للتحقيق في ملابسات القضية والتأكد من هوية الطفلة وعلاقة المرأة بها، بانتظار نتائج التحقيقات الرسمية.
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